Chinas geplante Raumstation bald einziger Außenposten im All?

Im Kampf ums Weltall will auch China eine wichtige Rolle spielen. Nach Ende einer Vorbereitungsphase sollen die Arbeiten an einer eigenen Raumstation in naher Zukunft beginnen. Diese könnte dann der einzige Außenposten im All sein.



Mit dem erfolgreichen Flug des ersten chinesischen Raumfrachters gibt China grünes Licht für die geplante Konstruktion einer eigenen ständigen Raumstation. "Wir treten jetzt in die Bauphase ein", sagte der Direktor des bemannten Raumfahrtprogramms, Wang Zhaoyu, am Freitag vor der Presse in Peking. China wolle auch seine Kooperation mit den Europäern und anderen im All ausweiten. Den USA und Russland wurde für die Zukunft mögliche Unterstützung bei Nachschubflügen zur internationalen Raumstation (ISS) angeboten.