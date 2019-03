Christian Körner zum RTL-Kommunikationschef befördert

Die Kommunikationsabteilung der Mediengruppe RTL Deutschland bekommt einen neuen Leiter. Christian Körner ist der neue Unternehmenssprecher.



Thomas Kreyes, der bislang als Generalsekretär die Öffentlichkeitsarbeit der Mediengruppe RTL leitete, hat das Unternehmen vor kurzem verlassen. Jetzt verkündet RTL den Nachfolger: Christian Körner ist neue Kommunikationschef der Mediengruppe RTL Deutschland.