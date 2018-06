Dieses Mal steht FDP-Politiker Christian Lindner bei im ARD-Sommerinterview Rede und Antwort.



Thomas Baumann begrüßt am Sonntag Christian Lindner im ARD-Sommerinterview für "Bericht aus Berlin". Die FDP ist unter ihm wieder in den Bundestag eingezogen und hatte auch ihre Wahlkampf-Kampagne ganz auf ihren Spitzenkandidaten ausgelegt.