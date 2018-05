Christian Ulmen bietet Fußballtrainer Nagelsmann TV-Rolle an

Christian Ulmen (42) hat Fußballtrainer Julian Nagelsmann (30) von 1899 Hoffenheim eine Rolle in seiner Fernsehserie "Jerks" angeboten. Der Bundesliga-Coach hatte sich zuvor als Fan der Impro-Comedy bekannt.



"Nagelsmann ist ein außerordentlich schöner Mann. Er ist jung, sportlich, spricht kultiviert", sagte Ulmen der "Bild"-Zeitung am Mittwochabend. Damit stehe er «im absoluten Widerspruch zu allen anderen "Jerks"-Figuren", erklärte der Schauspieler. "Ein spannender Kontrast - selbstverständlich bekommt er eine Rolle."