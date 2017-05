Christian Ulmens "Jerks" bekommt zweite Staffel

Fans des gnadenlosen Humors aufgepasst: Christian Ulmens Comedy-Serie "Jerks" wird verlängert. Wie der Schauspieler mittlerweile selber bestätigt hat, wurde eine zweite Staffel in Auftrag gegeben.



Der Streaming-Dienst Maxdome hat die Verlängerung von "Jerks" um eine weitere Staffel am Montag per Twitter öffentlich gemacht. Christian Ulmen selbst hat die Nachricht bei einem Auftritt auf der Medienkonferenz re:publica bestätigt. Die Comedy-Serie ist die erste Eigenproduktion des VoD-Anbieters Maxdome gewesen.