Christof Wahl scheidet bei ProSiebenSat.1 aus

ProSiebenSat.1 verabschiedet seinen Chief Operating Officer. Ist die Entscheidung um Christof Wahl die Folge einer Umstrukturierung?



Man habe sich im "gegenseitigen Einvernehmen" entschieden, beschreibt ProSiebenSat.1 den neusten Personalwechsel in den eigenen Reihen. Christof Wahl verlässt das Unternehmen zum 31. Juli.