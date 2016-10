Christoph Waltz: Hollywoods Bösewicht wird 60

Christoph Waltz gelang der Sprung von deutschen Film- und TV-Produktionen nach Hollywood. Durch Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" wurde er einer der Großen. Nun wird der Mime, der den Bösewicht perfekt verkörpern kann, 60 Jahre alt.



Es war die Begegnung mit Star-Regisseur Quentin Tarantino, die sein Leben für immer verändern sollte: Christoph Waltz arbeitete vor seinem fulminanten Durchbruch jahrzehntelang weitgehend unbekannt in deutschsprachigen Film- und Fernsehproduktionen. Für seine Darstellung des zynischen SS-Offiziers Hans Landa in Tarantinos "Inglourious Basterds" erhielt er seinen ersten Oscar. Den Triumph nannte er in seiner Dankesrede "Über-Bingo". Der Streifen, in dem er Brad Pitt in den Schatten stellte, katapultierte ihn in Hollywoods Erste Liga. Seitdem reißen sich die angesehensten Regisseure um den gebürtigen Wiener. Am Dienstag feiert Waltz seinen 60. Geburtstag - wohl zurückgezogen wie eh und je.



Nach dem Abitur absolvierte Waltz renommierte Schauspielschulen in Wien und New York und trat in ersten Film- und Theaterproduktionen auf. Er drehte "Du bist nicht allein - Die Roy Black Story" (1996) und trat in dem Film "Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit" (1998) auf.