Erstmals dürfen die Zuschauer bei "Circus Halligalli" das Programm interaktiv mitgestalten. Per Facebook entscheiden sie über die Show-Elemente.



Am Dienstag, steht bei "Circus Halligalli" eine ganz besondere Ausgabe auf dem Programm. In der Live-Sendung dürfen die Zuschauer erstmals selbst entscheiden, was Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in die Show einbauen. Los geht es um 22.10 Uhr auf ProSieben.