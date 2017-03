Cisco und Sky starten OTT-Plattform für Apple TV

Sky will sich künftig auch online besser positionieren. Mit dem neuen OTT-Streamingdienst OnPrime TV geht der Pay-TV-Anbieter den nächsten Schritt. Der gemeinsam mit Cisco entwickelte Dienst wird in UK, Deutschland und Italien auf Apple TV starten.



Auch wenn das lineare Fernsehen nach Meinung vieler Experten nicht aussterben wird, laufen vor allem bei den jungen Zuschauern Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video und Maxdome diesem immer stärker den Rang ab. Dies hat auch Sky erkannt und versucht verstärkt mit mobilen On-Demand-Angeboten, etwa Sky Go oder Sky Ticket in Deutschland, zu punkten. Nun geht der Pay-TV-Anbieter einen weiteren Schritt in diese Richtung und startet in Zusammenarbeit mit Cisco den OTT-Dienst OnPrime TV.