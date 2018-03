Claire Foy überrascht Gehaltsdiskussion bei "The Crown" nicht

Die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen ist nichts Neues in Film, Fernsehen und Gesellschaft. Auch bei der Netflix-Serie "The Crown" hat die Hauptdarstellerin Claire Foy weniger Geld verdient als ihr Serienehemann.



Der britischen Schauspielerin Claire Foy ist die Gehaltsdiskussion um die Netflix-Serie "The Crown", in der sie die junge Queen Elizabeth spielt, ein bisschen unangenehm. "Ich bin überrascht, weil ich im Zentrum der Debatte stehe, und so etwas finde ich immer etwas seltsam", sagte Foy dem US-Portal "Entertainment Weekly". Zuvor war bekannt geworden, dass die 33-Jährige für die ersten beiden Staffeln weniger Gage bekommen hat als ihr Film-Ehemann Matt Smith (35).