Claudia Neumann: WM-Hetzer sollten länger zur Schule gehen

Lange hat die WM-Kommentatorin des ZDF zu den üblen Beleidigungen gegen sie geschwiegen. Jetzt erklärt Claudia Neumann in einem Interview der "Zeit", wie sie mit der Kritik unter der Gürtellinie umgeht.



Nach Tagen der Anfeindungen hat sich ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann erstmals zu den sexistischen Beleidigungen gegen sie geäußert. "Ich finde das einfach grauenvoll", sagte die 54-Jährige der "Zeit" (Donnerstag). "Man kann den Menschen nur immer wieder zurufen: Geht länger zur Schule. Bildet euch weiter, erweitert euren Bewusstseinshorizont, dann lernt man auch, andere Haltungen zu tolerieren."



Die Hetze gerade in sozialen Netzwerken sei "kein Claudia-Neumann-Problem, sondern ein gesellschaftliches Phänomen". Während der Fußball-Weltmeisterschaft ist Neumann online aufs Übelste beschimpft worden. Das ZDF stellte Strafantrag gegen zwei Nutzer.