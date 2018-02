Claudia Neumann erste Kommentatorin bei Champions-League-Spiel

Bereits bei der EM 2016 wurde sie vom bei einem Länderspiel ZDF eingesetzt, nun sitzt Claudia in der Champions League vorm Mikrofon. Ihre Premiere an diesem Mittwoch ist ein echter Kracher.



Wie das ZDF mitteilt, kommentiert mit Claudia Neumann am heutigen Abend zum ersten Mal überhaupt in Deutschland eine Frau ein Spiel der Champions League. Mit dem Anpfiff um 20.45 Uhr steigt die Premiere der erfahrenen Fußball-Reporterin in Europas Königsklasse des Fußballs.