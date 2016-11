Clipfish: Interaktion mit Xbox One per App

Clipfish goes Xbox One - Mit einer neuen App stehen Nutzern künftig die Vorzüge von Clipfish auf der Spielekonsole Xbox One von Microsoft zur Verfügung.



Mit einer App verschafft sich Clipfish auf der Spielekonsole Xbox One von Microsoft Gehör. Damit können User die Vorzüge des Streamingdiensts ausführlich auch auf der Xbox nutzen, zu denen unter anderem mehr als 1000 Spielfilme und mehr als 3000 Anime- und Serienepisoden zählen. Außerdem können die Zuschauer TV-Highlight-Clips von RTL- und Vox-Sendungen abrufen, darunter auch "Die Höhle der Löwen" und "Das Supertalent".

Die Clipfish-App ist dabei die erste Applikation der Mediengruppe RTL für die Xbox und basiert auf der Universal-App von Windows 10. Damit kann die App auf allen Geräten genutzt werden, die Windows 10 nutzen. Thorsten Sandhaus, Leiter Clipfish bei RTL interactive, erklärt, dass die App eine große Rolle in der Verbreitung digitaler Inhalte spielt: "Die Xbox App ist ein weiterer Schritt für die Verbreitung unserer Bewegtbildinhalte auf Smart TV-Geräten. Neben dem Ausbau unseres Inhalte-Angebotes entwickeln wir auch unser Plattform-Portfolio konsequent weiter, um dort verfügbar zu sein, wo es für unsere Zielgruppe relevant ist."