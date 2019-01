"Clique" kehrt zurück: Sony Channel zeigt zweite Staffel

Die 2. Staffel der BBC-Thriller-Serie "Clique" ist ab Ende März exklusiv beim Sony Channel zu sehen.



Deutschlandpremiere: Beim Sony Channel startet am 27. März um 21.15 Uhr die zweite Staffel von "Clique". Im Anschluss an die Ausstrahlung stehen die Episoden in den Sony Channel-Mediatheken von Vodafone, Unitymedia, MagentaTV und Prime Video Channels auf Abruf zur Verfügung.