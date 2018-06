"Cloak & Dagger" startet bei Amazon Prime Video

Bereits einen Tag nach US-Start können nun auch deutsche Prime-Mitglieder Marvel’s "Cloak & Dagger" bei Amazon Prime Video sehen. Zwei Teenager mit Superkräften treiben dann ihr Unwesen auf den Bildschirmen.



Ein Deal zwischen Disney EMEA und Amazon Prime Video lässt die Herzen von Serien-Fans schneller schlagen. Teil des Abkommens ist das bereits im April gestartete "The Crossing", aber nun ist auch der zweite TEil des Deals, Marvel’s "Cloak & Dagger", bei der Streaming-Plattform online gegangen.