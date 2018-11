Cloud-Computing: Fallstudien zu Microsoft Azure

Datenverarbeitung ist das Stichwort und die Herausforderung für die Unternehmen dieser Zeit. Sei es zur Verwaltung, fürs Marketing oder um den Kunden ein besseres und individuelleres Markenerlebnis zu präsentieren – hinter allem steckt die schnelle Erfassung, Aufbereitung und Bereitstellung von Datensätzen.



Um mit der großen Menge von Daten zurechtzukommen, setzen immer mehr Firmen auf Cloud-Dienste, die helfen, die Informationen zu verarbeiten und bereitzustellen. In welchen Fällen Cloud-Computing zum Einsatz kommt, soll durch die folgenden Fallstudien veranschaulicht werden.



1. BMW

Der bayerische Automobilhersteller BMW wollte eine interaktive Facebook-Kampagne auf die Beine stellen, die während der Markteinführung eines neuen Modells nicht nur für Werbung sorgen sollte, sondern auch Daten von potenziellen Kunden sammeln sollte. Durch die Nutzung von Microsoft Azure konnten während der Kampagne Daten der User gesammelt werden, um die Interessen der Zielgruppe genauer zu verstehen. Diese Daten werden in der Cloud aufbereitet und fast zeitgleich dem Marketingteam von BMW bereitgestellt.



2. GEA Group

Das Unternehmen, das Prozesstechnik und Komponenten aus den Industriebereichen Nahrungsmittel und Getränken liefert, hatte aufgrund des eigenen Wachstums Probleme, mit den anfallenden Daten zurechtzukommen. So beschloss die Geschäftsleitung, die komplette SAP-Infrastruktur und alle Anwendungen zur Ressourcenplanung in die Microsoft Cloud zu verlegen. Nachdem dies in lediglich acht Monaten geschehen ist, übernimmt nun die Cloud viele Vorgänge, die sonst regelmäßig von Angestellten durchgeführt werden mussten.