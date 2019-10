"Cobra 11": Abgang alter Action-Hasen und Frauenpower-Premiere

Große Umbrüche bei "Alarm für Cobra 11": Neben dem Hauptdarsteller Daniel Roesner verlassen vier weitere, langjährige Gesichter die Serie. Dafür bekommt das Team endlich weibliche Verstärkung.



Wer sagt, man(n) bräuchte Eier, um Verbrecher mit 300 km/h auf der Autobahn zu verfolgen? Mit Pia Stutzenstein bekommt der langjährige "Cobra 11"-Kommissar Semir Gerkhan (Erdogan Atalay) nun kompetente weibliche Verstärkung – und die jagt nicht im Damensitz.