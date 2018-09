"Cobra 11": Neue Folgen in der 33. Staffel

Zum Start der neuen Staffel gibt es bei "Alarm für Cobra 11" einen Ausflug nach Budapest. Es geht um schwere Vorwürfe gegen eine Ex-Kollegin der Autobahn-Cops. Und die Zahlenfolge 11, 22, 33 hat diesmal eine besondere Bedeutung.



Bei "Alarm für Cobra 11" lässt es RTL regelmäßig so richtig krachen. Meistens auf der Autobahn und gerne mit Totalschaden. Die Actionserie startet bald in ihre 33. Staffel. Und das ist nicht die einzige Schnapszahl, die diesmal mit den Abenteuern der Autobahn-Cops mit Hang zu fulminanten Blechschäden eng verbunden ist: Die Serie ist seit 22 Jahren auf Sendung - und es gibt 11 neue Folgen. Zur Staffelpremiere am Donnerstag nächste Woche um 20.15 Uhr müssen Semir Gerkhan (Erdogan Atalay) und Paul Renner (Daniel Roesner) nach Budapest, wie RTL ankündigt.



In der Special-Folge «Most Wanted» ermitteln sie inoffiziell und auch ohne Wissen ihrer Vorgesetzten in der ungarischen Hauptstadt. Für die Autobahnpolizisten eine Frage der Ehre: Ihre Kollegin Jenny Dorn (Kathrin Heß) ist auf der Flucht vor dem FBI, der US-Bundespolizei. Jenny, die das Team der Autobahnpolizei wegen eines Jobs in New York verlassen hatte, steckt in Schwierigkeiten. Das FBI verdächtigt sie, hinter der Entführung von David Bartok (Max Befort) zu stecken, einem US-amerikanischen Millionenerben mit ungarischen Wurzeln, der immer noch verschwunden ist.