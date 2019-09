"Cobra 11": Schon wieder neuer Co-Star für Erdogan Atalay

Erdogan Atalay (52), Hauptdarsteller der RTL-Actionserie "Alarm für Cobra 11", muss sich schon wieder einen neuen Partner suchen. Die neue Staffel startet diese Woche.



Daniel Roesner (35), der vier Jahre lang den Kriminalhauptkommissar Paul Renner verkörperte, scheidet in der neuen Staffel aus. Die Wechsel seien für ihn nicht immer einfach, gestand Atalay der Deutschen Presse-Agentur. "Ich mag diese Veränderungen nicht so, aber Reisende darf man nicht aufhalten. Für ihn hat sich das auserzählt, seine Lebensplanung ist eine komplett andere, und das respektiere ich natürlich."