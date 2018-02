"Coco" sahnt bei Trickfilm-Preisen ab - auch deutsche Gewinner

Der Pixar-Film "Coco" hat die meisten Auszeichnungen bei den Annie Awards gewonnen. Der Preis für Film-, Fernseh- und Videospiel-Produktionen wurde in Los Angeles zum 45. Mal vergeben.



Der Zeichentrickfilm "Coco - Lebendiger als das Leben» ist mit elf Trophäen der große Gewinner bei den diesjährigen Annie-Awards-Animationspreisen. Der Disney-Film aus dem Hause Pixar über den Totenkult in Mexiko gewann in der Nacht zum Sonntag etwa in der Topsparte "Bester Animationsfilm" sowie für Regie und Effekte.