"Code 999": Free-TV-Premiere heute im ZDF-Montagskino

Zwischen Russenmafia und Polizistenmord: Im Actionthriller "Code 999" hat sich Ex-Marine Michael Atwood (Chiwetel Ejiofor) einst mit den falschen Leuten eingelassen und steht in der Schuld der russischen Mafia. Nun soll er im Auftrag "der Zarin" Irina Vlaslov (Kate Winslet), die das Gesicht der Mafia ist, Überfälle ausführen.