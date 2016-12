College Football, NBA und NHL: Mit Sport1 US ins neue Jahr

Sport1 US bringt zwischen den Jahren die volle Ladung US-Sport ins deutsche Fernsehen. Mit dabei ist der Start der Bowl Season im College-Football und jede Menge anderer Partien.



Sport1 US verspricht zu den Feiertagen und zwischen den Jahren ein hochkarätiges Programm. Am Dienstag startet in den USA die Bowl Season im College Football. Elf Bowls mit den Stars von morgen erwarten die Zuschauer. Der Sender ist unter anderem live bei den Playoff Semifinals im Peach Bowl und im Fiesta Bowl dabei, am 31. Dezember ab 21 Uhr.