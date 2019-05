"Columbo" ab heute zurück bei Super RTL

Der schrullige Inspektor ermittelt wieder! Wöchentlich können Super-RTL-Zuschauer jetzt "Columbo" zusehen, wie der Inspektor auf seine ganz eigene Art und Weise ermittelt.



Die Zigarre und der Trenchcoat sind die Markenzeichen des scharfsinnigen, mitunter schrulligen Columbo. Die gleichnamige Serie über den Inspektor, der für das Los Angeles Police Departments ermittelt, ab Freitag (10. Mai) wieder zurück im Programm von Super RTL.