Comcast grätscht Disney bei Fox-Übernahme dazwischen

Der größte US-Kabelanbieter Comcast hat sein Interesse am Unterhaltungskonzern 21st Century Fox von Medienmogul Rupert Murdoch bestätigt.



Die Vorkehrungen für ein Gegenangebot zur Offerte des Entertainment-Riesen Walt Disney seien im fortgeschrittenen Stadium, teilte Comcast am Mittwoch mit. Eigentlich hatte sich Disney bereits mit Fox auf einen Kaufpreis von 52 Milliarden Dollar (44 Mrd Euro) geeinigt. Dafür sollte der Großteil des Film- und Fernsehgeschäfts den Besitzer wechseln.