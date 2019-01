Comcast macht Streaminganbietern Konkurrenz

Erst der Sky-Deal und nun haut Comcast gleich das nächste Ding raus. Eins scheint klar: Die Luft am Streamingmarkt wird dünner.



Prime, Netflix und Co bekommen weitere Gesellschaft: Nicht nur Disney und Warner, sonder nun auch der US-Kabelkonzern Comcast möchte im kommendem Jahr in den Streamingmarkt für Filme und Serien einsteigen. Damit erwächst ein neuer Konkurrent für die Platzhirsche. Das Angebot der Comcast-Tochter NBC Universal soll unter anderem über Werbung finanziert werden. Abonnenten des Fernsehanbieters müssten keine zusätzliche Beträge zahlen.