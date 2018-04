Comcast will Sky dieses Jahr übernehmen - Konkurrent Fox prüft

Das Bieterrennen zwischen dem TV-Mogul Rupert Murdoch und dem Comcast-Chef Brian Roberts am britischen Pay-TV-Markt setzt sich fort.



Der US-Kabelkonzern Comcast bestätigte am Mittwoch das bereits Ende Februar angekündigte Gebot von 12,50 Britische Pfund je Anteilsschein des Bezahlsenders Sky. Damit wird Sky mit rund 22 Milliarden Pfund (gut 25 Milliarden Euro) bewertet. Sky gab im Anschluss bekannt, man ziehe die Empfehlung für die Offerte von Fox zurück.