Comeback bei ProSieben: Steven Gätjen moderiert Oscars

Steven Gätjen wechselte 2016 von ProSieben zum ZDF - jetzt feiert er sein Comeback. Er wird das auf 39 Stunden ausgeweitete Oscar-Spezial mit moderieren.



Fans der Oscar-Übertragung auf ProSieben dürfe sich freuen: Steven Gätjen, der 2016 zum öffentlich-rechtlichen ZDF wechselte, wird in der Nacht vom 26. auf den 27. Februar 2017 wieder am Roten Teppich der Oscars sein. Er interviewt vor der Verleihung des bedeutenden Filmpreises die angereisten Stars.