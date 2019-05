Comeback für "Grill den Henssler" - TV-Koch heute mit Neuauflage

Bei ProSieben wurde er geschlagen, bei Vox kann er nun wieder gegrillt werden. TV-Koch Steffen Henssler hat die Spielshow-Arena verlassen und tritt ab heute lieber wieder am Herd zum Duell an.



Das Studio, zwei Juroren und die Moderatorin sind neu – der Chefkoch am Herd ist ein alter Bekannter: Steffen Henssler kehrt nach einem knapp einjährigem, erfolglosen Ausflug zu ProSieben auf seinen Stammplatz bei Vox zurück. Dort startet er am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr eine Neuauflage seiner Show "Grill den Henssler".



Gegen drei Prominente tritt der Hamburger Koch und Gastronom in jeder Folge zum Duell an, in der ersten Ausgabe gibt Designer und Moderator Guido Maria Kretschmer sein Kochshow-Debüt. Kretschmer, mit "Shopping Queen" seit 2012 ein Gesicht des Senders, startete gerade mit "Guidos Masterclass" ein neues Vox-Format.





Henssler gehörte mit "Grill den Henssler" (2013-2017) zu den Aushängeschildern des Kölner Privatsenders, wechselte dann aber zu ProSieben und versuchte sich Ende September 2017 erstmals als "Schlag den Raab"-Nachfolger. Nach acht Ausgaben flog die Spielshow "Schlag den Henssler", deren Idee von Stefan Raab stammt, wegen schwacher Quoten knapp ein Jahr später wieder aus dem Programm.