Comedy Central: Neue Bestmarken und kommendes Programm

Comedy Central hat einen neuen Meilenstein in seiner Senderhistorie erreicht. Außerdem läuft ab Dezember exklusiv der Sitcom-Klassiker "Friends" beim Humor-Sender.



Der 1. Oktober war der erfolgreichste Tag in der Geschichte des Senders Comedy Central, insgesamt 2,7 Prozent Marktanteil wurden verzeichnet. Und auch der vorangegangene Monat September konnte mit guten Zahlen aufwarten. 1,5 Prozent Marktanteil machten ihn zum besten Monat seit Oktober 2015. Im Vergleich konnte er zum September 2016 seine Zahlen um 46 Prozent steigern, gegenüber August diesen Jahres immerhin 21 Prozent.