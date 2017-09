Comedy Central: Sonderprogramm zur Bundestagswahl

Comedy Central macht das Kreuzchen bei Unterhaltung. Zur Bundestagswahl zeigt der Sender eine Woche lang die besten politischen Folgen von Serien wie "South Park" und "American Dad".



Entgegen allgemeiner Annahmen sind Cartoons durchaus nicht nur für Kinder oder platter Humor, ganz im Gegenteil. Manche Serien besitzen regelrecht Tiefgang und behandeln unter anderem auch politische Themen.