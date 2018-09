Comedy Central präsentiert neues Programm-Lineup

Comedy Central hat diese Woche in Berlin sein Programm-Lineup für die nächsten Monate präsentiert. Der Sender erweitert ab dem 1. Januar seine Sendezeit auf 24 Stunden.



Am 16. Oktober startet um 23 Uhr die zweite Staffel von "Comedy Central Presents Standup 3000" und zeigt wieder Standup in Reinkultur. Mit von der Partie sind diesmal Felix Lobrecht, Ingmar Stadelmann, Helene Bockhorst, Özcan Cosar, Abdelkarim, Nicole Jäger, Mundstuhl, Pu, Khalid Bounouar, Tahnee, Jan von Weyde, Johnny Armstrong, Ben Schmid, Juri von Stavenhagen, Idil Baydar, Thomas Schmidt, Vincent Pfäfflin und Kawus Kalantar. Maxi Gstettenbauer ist erneut Gastgeber der sechs Folgen.