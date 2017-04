Comedy Central startet im Mai eigene News-Sendung

Fressefreiheit statt Pressefreiheit heißt es ab Mitte Mai auf Comedy Central, denn dann starten die Comedy Central News mit Ingmar Stadelmann.



Im Mai startet Comedy Central eine neue Eigenproduktion. Im Stil eines News-Magazins wird Moderator Ingmar Stadelmann in "CC:N" aktuelle Themen und Trends präsentieren. Dabei wird es nicht an einer ordentlichen Portion Humor gepaart mit Sarakasmus fehlen. Unterstützung findet er durch seine Interviewpartner und Außenreporter.