Comedy Central veräppelt Bruce Willis

In "Roast of Bruce Willis" wirft Moderator Joseph Gordon-Levitt einen Blick auf lustige Momente im Leben des Hollywood-Schauspieler. Bruce Willis wird dabei bei Comedy Central von Freunden und Kollegen mit Peinlichkeiten konfrontiert.



Am 30. Juli sehen Zuschauer von Comedy Central "Roast of Bruce Willis". Dabei wird ein Hollywood-Star so richtig auf die Schippe genommen. Bruce Willis ist in dem englischen Original mit deutschen Untertiteln dabei zu beobachten, wie seine Freunde und Kollegen peinliche und verrückte Momente seines Lebens präsentieren.