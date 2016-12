Comedy-Serie "Divorce" startet im Januar auf Sky Atlantic HD

Dem schwierigen Thema Scheidung widmet sich die neue Serie "Divorce" von der humorvollen Seite. Bei Sky Atlantic HD werden die Probleme von Sarah Jessica Parker mit dieser Entscheidung ab Januar exklusiv zu sehen sein.



Wie widmet sich man einem schmerzhaften Thema wie einer Scheidung in einem Serien-Format? Sarah Jessica Parker, die neben einer Hauptrolle als ausführende Produzentin aktiv war, beantwortet die Frage in "Divorce" mit Humor. In Deutschland feiert die Comedy-Serie ab 25. Januar exklusiv auf Sky Atlantic HD seine Premiere.