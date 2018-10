Comic Con: Prime Video stellt neue Staffeln und neue Serien vor

Auf der New York Comic Con (NYCC) hat Prime Video erste Einblicke in die neuen Staffeln seiner Serien, aber auch in seine neuen Produktionen gewährt.



Auf der New York Comic Con (NYCC) kündigte Prime Video die Rückkehr einiger Prime-Originals Serien an und präsentierte dem Publikum erste Trailer und Teaser. So wurden die neuen Staffeln von "American Gods", "The Man in the High Castle" und "Lore" vorgestellt. Zusätzlich konnte im Rahmen des Show-Panels ein exklusives Behind-the-Scenes-Video zu dem Serien-Hit "Lore" gesehen werden, dessen zweite Staffel am 19. Oktober startet.