Como Audio: Neue Marke für moderne Radios

Mit Como Audio hat Branchengröße Tom DeVesto ein neues Unternehmen gegründet, das sich auf die Produktion von eleganten Radiogeräten konzentriert. Mit dem Solo und Duetto sind nun die ersten beiden Geräte erschienen.



Es gab Zeiten, da war das Radio das Medium Nummer eins, die Geräte teilweise richtige Möbelstücke. Das Medium ist heute nach wie vor wichtig, die Geräte hingegen selten schön anzuschauen. Genau an diesem Punkt setzt die neue Firma Como Audio an. Das in Boston, Massachusetts ansässige Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung eleganter kleiner Radios.