Computerautos: Datenschutzbeauftragte kritisiert Gesetzentwurf

Automatisierte Fahren soll die Zukunft sein, doch den geplante Gesetzesentwurf der Regierung sieht Andrea Voßhoff kritisch. Die Bundesdatenschutzbeaufragte fordert eine klare Regelung bei der Aufzeichung der Daten.



Die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff hat beim Gesetzentwurf für das automatisierte Fahren vor der Einführung eines elektronischen Fahrtenschreibers für private Autos durch die Hintertür gewarnt. "Obwohl die aufgezeichneten Fahrdaten personenbezogen sind, bleibt der Entwurf datenschutzrechtlich unbestimmt", sagte Voßhoff am Donnerstag in Berlin.