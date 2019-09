Concorde reloaded: Neues Überschallflugzeug "Sabre" bis 2030?

Concorde reloaded: Von London nach Sydney in nur viereinhalb Stunden - davon träumt die britische Raumfahrtagentur mit ihrem neuen Überschallflugzeug "Sabre".



Möglich machen soll diesen, für die 2030er Jahre angepeilten Flug im Überschalltempo ein spezieller Antrieb (Synergetic Air-Breathing Rocket Engine, Sabre), den das Unternehmen Reaction Engines aus Oxfordshire entwickelt, zitierte der US-Sender CNN die Agentur. "Das ist die Technologie, die das definitiv bewerkstelligen könnte", sagte demnach Agenturchef Graham Turnock. "Wir sprechen von den 2030er Jahren für die Inbetriebnahme, und die Arbeit ist schon sehr fortgeschritten."