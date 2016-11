Constantin Film holt Oliver Berben in den Vorstand

Nach den Querelen der letzten Wochen plant Constantin Film die Zukunft und beruft Oliver Berben in den Vorstand. Der erfolgreiche Produzent soll in einem neuen Vorstandressort Produktionen verantworten, die nicht für das Kino vorgesehen sind.



Die Zukunft der Constantin Film AG steht angesichts der Querelen in der Muttergesellschaft Constantin Medien AG und den Plänen des Hauptaktionärs Dieter Hahn, sich von der Film-Sparte zu trennen, noch in den Sternen, die Weichen für eine erfolgreiche Fortsetzung will das Unternehmen dennoch stellen. So wurde am Mittwoch Oliver Berben in den Vorstand berufen und soll dort ab 1. Januar 2017 das neue Ressort TV, Entertainment und digitale Medien verantworten.