Constantin Film ist "Branchentiger" des Jahres 2018

Das Unternehmen Constantin Film ist mit dem Förderpreis "Branchentiger" ausgezeichnet worden. Für eigenproduzierte Kinoerfolge wie Sauerkrautkoma, Dieses bescheuerte Herz und Der Vorname erhält Constantin Film insgesamt rund 1,7 Millionen Euro an Referenzmitteln.



"Wir freuen uns zusammen mit den beteiligten Produzenten und Künstlern über dieses Zeichen der Kontinuität und Leistungsfähigkeit der Constantin Film.", sagt Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film.