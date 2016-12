Constantin Medien: Großaktionär Hahn plant Übernahme

Weiter Wirbel bei Constantin Medien: Die Streitigkeiten unter den Aktionären um die künftige Ausrichtung ruft Aufsichtsrats-Chef Dieter Hahn auf den Plan, der nun das Unternehmen komplett übernehmen will.



Die Richtung scheint klar. Auf der letzten Hauptversammlung im November wurde der Plan von Constantin-Medien-Chef Fred Kogel, sich künftig auf den Sportbereich zu fokussieren und das Film-Geschäft abzustoßen, verabschiedet. Die Außendarstellung ließ durch den Streit mit Bernhard Burgener, der Constantin Film behalten wollte, jedoch zu wünschen übrig. Nun will der Aufsichtsrats-Chef und Großaktionär Dieter Hahn die Constantin Medien AG komplett übernehmen, wie das Unternehmen am Montag per Meldung mitteilte.