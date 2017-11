Constantin Medien: Hahn stößt Großteil seiner Aktien ab

Der ehemalige Aufsichtsratvorsitzende der Constantin Medien AG, Dieter Hahn, hat den größten Teil seiner Aktien verkauft. Von den ehemals 22 Prozent bleibt kaum noch etwas übrig - damit scheint der Rückzug vollzogen.



Obwohl sich Hahn im August nicht mehr zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat aufstellen ließ, hielt er noch ein Aktienpaket, welches ihm 22 Prozent der Stimmrechte sicherte. Nun hat er in mehreren Schritten seine Aktien verkauft, womit sein Anteil auf 2,2 Prozent sinkt. Das unterschreitet die meldepflichtige Grenze von 3 Prozent.