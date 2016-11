Constantin Medien: Hauptversammlung startet mit Streit

Bei der Hauptversammlung des Münchner Film- und Medienunternehmens Constantin Medien kam es zu der erwarteten Auseinandersetzung zwischen den Aktionären. Meinungsverschiedenheiten gab es schon in Bezug auf den Protokollführer bei der Sitzung.



Der heftige Streit der Aktionäre beim Münchner Film- und Medienunternehmen Constantin setzt sich unvermindert fort. Bei der Hauptversammlung in München gab es am Mittwoch zunächst Auseinandersetzungen um die Versammlungsleitung. Zwei für ihre provokanten Auftritte bekannte Kleinaktionäre bezweifelten die Neutralität des protokollierenden Notars und beantragten die Abberufung des Versammlungsleiters Werner Klatten, was dieser ablehnte.