Constantin Medien: Schröder bleibt Vorstandvorsitzender

Der Aufsichtsrat der Constantin Medien AG bestätigt den Sport1-Chef als seinen Vorstandsvorsitzenden. Auch die nächsten drei Jahre übernimmt Olaf Schröder also parallel auch diesen Posten.



Wie die Constantin Medien AG an diesem Freitag bekanntgegeben hat, bleibt Vorstandsvorsitzender Olaf Schröder für drei weitere Jahre im Amt. Begonnen hatte er damit erst im August letzten Jahres, seit Anfang 2016 ist er jedoch bereits als Vorstand Sport im Führungsgremium tätig gewesen und bekleidet momentan parallel den Posten des Geschäftsführers bei Sport1.