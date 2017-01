Constantin Medien baut Sport-Bereich weiter aus

Die geplante Neuausrichtung der Constantin Medien AG nimmt weiter Formen an. Nach der Trennung von der Filmsparte wird das Sportsegment um einen weiteren Bereich erweitert. Dieser soll vor allem mediale Beratung ermöglichen.



Die Wogen sind nach der Trennung von der Filmsparte Constantin Film noch nicht geglättet, dennoch geht die Constantin Medien AG den Weg der Neuausrichtung konsequent weiter. Schließlich will Hauptaktionär und Aufsichtsratschef Dieter Hahn das Unternehmen verstärkt im Sport sowie Sportmarketing positionieren. Mit der Schaffung eines neuen Geschäftsbereichs wurde nun der nächste Schritt getan, wie am Montag bekannt gegeben wurde.