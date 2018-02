Die Übernahme der Constantin Medien AG durch die Highlight Communications AG ist amtlich. Das Hin und Her der Großaktionäre um das Unterhemen von Bernhard Burgener ist damit Geschichte.



Die Constantin Medien AG liegt nun mit 48,3 Prozent in den Händen des Schweizer Kaufmanns Bernhard Burgener. Die Highlight Communications AG und die Studhalter Investment AG teilten jüngst das Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots mit.