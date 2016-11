Constantin Medien trennt sich von Filmsparte

Constantin trennt sich von seinem traditionsreichen Filmgeschäft, das Kinohits wie "Fack ju Göhte" produziert hat, und will sich künftig auf den Sportbereich konzentrieren. Allerdings hat die Auseinandersetzung auf der zweitägigen Aktionärsversammlung vermutlich noch ein gerichtliches Nachspiel.



Nach heftigen Auseinandersetzungen auf der Aktionärsversammlung hat sich Constantin Medien dazu entschlossen, seine Filmsparte abzustoßen, wie Donnerstagnacht bekannt gegeben wurde. Der Verkauf von Constantin Film ist Teil einer strategischen Neuausrichtung des Unternehmens, zu dem unter anderem der Sportsender Sport1 gehört. So will sich Constantin Medien künftig ausschließlich auf die Segmente Sport- und Event-Marketing konzentrieren.