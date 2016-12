Constantin: Politik will als Vermittler auftreten

Im Streit um die Ausrichtung bei Constantin Medien scheinen die Fronten verhärtet. Nun will Bayerns Wirtschaftsministerin als Vermittlerin zwischen den Großaktionären Dieter Hahn und Bernhard Burgener vermitteln.



Die Zukunft der Constantin Medien AG ist angesichts des offenen Streits zwischen den Großaktionären weiter offen. Vor allem der Verkauf der Filmsparte sorgt für Verstimmung bei Bernhard Burgener, auch der Ausschluss bei der entscheidenden Hauptversammlung sorgte beim Präsidenten von Highlight Communications für Verärgerung. Die Geschehnisse beim Münchener Medienunternehmen beschäftigen auch die Politik. Laut einem Bericht des "Manager-Magazin" will nun Ilse Aigner, Wirtschaftsministerin Bayerns, zwischen den Streithähnen vermitteln.