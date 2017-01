Constantin-Streit: Highlight verweigert Hahn Entlastung

Der Konflikt zwischen den Großaktionären der Constantin Medien AG geht in die nächste Runde. Die Generalversammlung der Highlight Communications AG verweigerte Dieter Hahn, der eine Übernahme der Schweizer Firma plante, die Entlastung.



Die Neuausrichtung der Constantin Medien AG mit verstärktem Fokus auf Sport auf Kosten der traditionsreichen Film-Abteilung ist beschlossen, doch die Streitigkeiten zwischen den Großaktionären gehen unvermittelt weiter. Die Hoffnung von Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner, die als Vermittlerin agieren wollte, auf eine schnelle Beilegung des Streits dürfte eine Illusion bleiben. Am Freitag hat die Generalversammlung der Highlight Communications AG die nächste Runde im Konflikt eingeläutet.