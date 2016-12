Constantin-Streit: Strafanzeige von Burgener abgelehnt

Im Streit um die Ausrichtung der Constantin Medien AG muss Bernhard Burgener eine Niederlage hinnehmen. Eine Strafanzeige des Highlight-Präsidenten gegen den AG-Chef Fred Kogel wurde von der Staatsanwaltschaft Basel abgelehnt.



Die Unruhen um die Constantin Medien AG halten an: Mit der auf der Hauptversammlung beschlossenen Trennung von der Film-Tochter Constantin Film im Zuge einer von CEO Fred Kogel angestrebten Neuausrichtung zeigt sich vor allem Bernhard Burgener, Präsident der Schweizer Constantin-Tochter Highlight Communications, nicht einverstanden. Der Konflikt zwischen den Großaktionären schwelt dabei schon länger, nun musste Burgener einen Rückschlag hinnehmen.